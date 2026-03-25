Mehr als sechs Millionen Euro Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern verschaffen der Ortsgemeinde Rodenbach Gestaltungsspielraum.

Die Gemeinde Rodenbach erhält deutlich mehr Gewerbesteuern als geplant: 6,31 Millionen Euro zusätzlich. Im Nachtragshaushalt, den der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen hat, sind 280.000 Euro mehr an Investitionen vorgesehen. Ein Sonderposten wird eingerichtet, der als Sicherheit gedacht ist, um erhöhte Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren aufzufangen, erläuterte Ortsbürgermeister Marcus Schick (CDU).

Die Mehreinnahmen resultierten aus Nachzahlungen für die Vorjahre sowie aus der neuen Festsetzung der Gewerbesteuer für das laufende Haushaltsjahr. Auch die Vereine sollen profitieren: Es soll mehr Zuschüsse geben als ursprünglich geplant. Der Ortsbürgermeister beendete seine Erläuterungen mit dem Satz: „Es ist schön, wenn man gestalten kann und es möglich wird, Unterhaltungsstau auszuräumen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es eine einmalige Sache ist.“

Was die Fraktionen sagen

Götz Gießrigl, der Sprecher der CDU, sieht es als Segen an. Maßnahmen könnten jetzt schneller angegangen werden. Es könnten auch mehr Maßnahmen durchgeführt werden als ursprünglich geplant. Alle im Nachtragshaushalt neu eingestellten und erhöhten Ausgabe seien sinnvoll.

Günter Prokein von der SPD freute sich ebenfalls über den Geldsegen, mahnte jedoch an, dass es Personal brauche, um das Geld auszugeben. Er stellte die Frage: „Kann die Verbandsgemeindeverwaltung die zusätzliche Arbeit machen?“