Die Hölle los war am Freitag und Samstag beim ersten Miesenbacher Seewoogfest nach zweijähriger Pause. Auch heute wird dort noch bis zum Abend gefeiert.

Schon zum Auftakt am Freitag hatten die Helfer der Miesenbacher Vielläppcher, die die Veranstaltung ausrichten, alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste – darunter auch zahlreiche Amerikaner – zu bewirten. Unter viel Beifall bewies Bürgermeister Ralf Hechler, dass er während der Pandemie nicht verlernt hat, das Bier zum Fließen zu bringen: Da der Zapfhahn für den Anstich unauffindbar war, wurde das Fass kurzerhand an die Zapfanlage angeschlossen. Neben dem Gerstensaft sorgte am Freitag die Band UN-ER-HÖRT für Stimmung.

Die Menschen sind in Feierlaune

Voll war es auch am Samstagabend, als die Live-Band oFFBeaT bei großer Hitze den Gästen noch zusätzlich einheizte. „Man merkt halt, dass die Leute zwei Jahre lang nicht feiern konnten“, hieß es aus den Reihen der ehrenamtlichen Helfer, die selbst vom Ansturm überrascht waren. Dass das für Samstagabend angekündigte Feuerwerk wegen der derzeit sehr hohen Waldbrandgefahr kurzfristig abgesagt werden musste, stieß bei den Besucher auf großes Verständnis und tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Etwas ruhiger ging es dann am Sonntagmorgen beim Frühschoppen mit Jens Bollmann zu. Bis zum Abend laden Haxen-Stand und weitere Leckereien sowie ein Kinderkarussell zum Besuch des Seewoogs ein.