Ramstein-Miesenbach. In zentraler Lage in der Marktstraße entsteht mit 95 Pflegeplätzen in 91 Ein-Bett-Appartements und zwei Zwei-Bett-Appartements eine komfortable Wohnanlage für ältere Menschen. Eine betont traditionelle Feier zum Richtfest gab am Donnerstagmittag Einblicke in die Entstehung der Einrichtung sowie in deren konzeptionelle Planungen. Die Eröffnung ist zum Jahresende geplant.

„Alle Beteiligten haben bei diesem Projekt an einem Strang gezogen“, stellte Michael Straub, der Geschäftsführer der Römerhaus-Bauträger-GmbH, zu Beginn der Feierstunde im Innenhof des Neubaus fest. Trotz der schweren Zeiten sei es gelungen, die Bauarbeiten zügig voranzubringen. Die hohe Motivation der vielen Mitarbeiter habe es ermöglicht, den Zeitplan derart umzusetzen. „In Ramstein-Miesenbach haben wir uns gleich zuhause gefühlt“, sagte Straub.

„Auch wir in Ramstein-Miesenbach legen großen Wert auf Traditionen“, stellte Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) fest. Dies gelte für Richtfeste sowieso. Aber auch der Grund und Boden für dieses Projekt weise auf traditionelle Wurzeln. Zuvor habe hier das Gebäude der ehemaligen Druckerei Paqué gestanden, das vor dieser Nutzung als Schwesternhaus und Kindergarten der Gemeinde Ramstein gedient habe. Zudem würden die 95 Plätze hier gebraucht. „In unserer Stadt gibt es die höchste Lebenserwartung im Landkreis“, meinte Hechler. Das neue Projekt mit seinen kurzen Wegen füge sich gut ein.

„Wir sind ein Familienunternehmen und wir wollen wachsen“, betonte Manfred Jahn, Geschäftsführer der zukünftigen Betreibergesellschaft, der Römergarten-Residenzen-GmbH. Im Mittelpunkt der kommenden Aufgaben in diesem Haus stehe für ihn der Mensch, der beschützt und versorgt werden müsse. Und dies könne nur gelingen, wenn die Mitarbeiter sich hier auch wohlfühlten. Als weiteres vorrangiges Ziel sehe er die Integration des Hauses und seiner Bewohner in die Gemeinschaft der Stadt. Aus diesem Grund werde eine enge Kooperation mit den Kindertagesstätten und den Schulen angestrebt. Auch die gute Küche des Hauses stehe Gästen jederzeit zur Verfügung.

Am Ende stieg Thomas Baumstark in der traditionellen Kluft der Zimmerleute auf das Baugerüst beim Richtkranz. Mit den Worten des Richtspruches „Darauf, dass sich unser Wunsch erfülle/Ein Haus entstehe, das Freude bringe/Darauf leer ich dieses Glas“ zersplitterte letzteres spektakulär an der Hauswand des Neubaus.