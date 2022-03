Seit rund 20 Jahren bietet die Rheuma-Liga in Landstuhl Rheuma-Kranken mit Fachvorträgen und Bewegungsangeboten Unterstützung und Informationen. Laut dem Vorsitzenden Peter Hill fehlen der Organisation ehrenamtliche Mitarbeiter.

Im April wird es aus gesundheitlichen und privaten Gründen zu weiteren Verlusten im Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter kommen. „Wir suchen daher Interessierte, die das Angebot der Rheuma-Liga Landstuhl unterstützen und aufrechterhalten wollen“, sagt Hill. Die regionalen Arbeitsgemeinschaften seien für die Mitglieder Orte der Beratung, Bewegung, Begegnung und Betreuung.

In Landstuhl wird das Funktionstraining zurzeit in vier Wasser- und vier Trockengymnastikgruppen angeboten. „Menschen, die an einer rheumatischen Erkrankung leiden, können die Schmerzen, die durch die Erkrankung verursacht werden, mit der regelmäßigen Teilnahme am Funktionstraining in den meisten Fällen erheblich lindern“, berichtet Hill.

Schulungen und Seminare

Zu Aufgaben in einem Vorstandsteam gehören neben einer wohnortnahen Beratung und Unterstützung von rheumakranken Menschen, die Weitergabe von Informationen, Broschüren und Merkblättern. Ebenso die Organisation von Informationsveranstaltungen und Vorträgen, die Kooperation und der Austausch mit Ärzten. „Hinzu kommt die Freude, die man in der Gemeinschaft erlebt, die einen selbst stärkt und zusammen mit der Aufgabe wachsen lässt“, ergänzt Hill. Das jetzige Team der Ehrenamtlichen werde neue Mitarbeiter an ihre Aufgaben heranführen und in der Anfangsphase unterstützen. Der Landesverband der Rheuma-Liga bietet zusätzliche Unterstützung durch Schulungen und Seminare an.

Info

Weitere Infos erteilten Peter Hill, Telefon 0631 34370213, und Birgitt Muck, Telefon 06371 16225. E-Mail: landstuhl@rheuma-liga-rlp.de.