Bereits zum 19. Mal findet am Samstag, 7. März, die Rodenbacher Jukeboxparty statt. Die RHEINPFALZ verlost je zwei Tickets an die schnellsten fünf Anrufer.

Schon seit fast zwei Jahrzehnten ist die Ü30-Jukeboxparty in Rodenbach Tradition. Am Samstag, 7. März, findet sie bereits zum 19. Mal im Bürgerhaus in Rodenbach statt. Wie in den Vorjahren sorgt wieder DJ Johannes Held mit fetzigen Partyhits und aufwändiger Lichtschau für gute Stimmung bei den Gästen.

Kartenvorverkauf und Gewinnspiel

Karten für die Party gibt es im Vorverkauf bei Anjas Haarsalon in den Breitwiesen 1 in Rodenbach (06374 914282), im Sportheim des SV Rodenbach (06374 1470) oder unter der Kartenhotline 0151 26915729. Im Vorverkauf kosten die Karten zehn Euro. Sollten Restkarten vorhanden sein, werden diese an der Tageskasse für zwölf Euro verkauft.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte am Montag, 2. März, zwischen 10 und 11 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737-227 anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen je zwei Karten, die dann an der Abendkasse bereitliegen.