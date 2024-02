Schon zum 17. Mal findet am kommenden Samstag, 2. März, im Rodenbacher Bürgerhaus die Jukebox-Party mit DJ Johannes Held statt. Einlass ist ab 20 Uhr.

Veranstalter ist wieder der SV Rodenbach, der an diesem Abend mit über 30 Engagierten an Bar, Theke und Einlass im Einsatz ist. „Bis auf wenige Male waren wir immer ausverkauft“, sagt Vorsitzender Peter Degen über den Dauerbrenner. Was den Besuchern so gefällt an der Veranstaltung? Viele Hits aus den 80ern würden gespielt, man könne tanzen und mitsingen, beschreibt Degen: „Es ist einfach Party.“

Für die Ü-30-Sause verlost die RHEINPFALZ Karten. Die ersten fünf Anrufer, die sich am Dienstag, 27. Februar, um 10 Uhr unter der RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737288 melden, gewinnen jeweils zwei Karten. Diese liegen dann an der Abendkasse bereit.

Momentan sind auch noch Tickets für neun Euro im Vorverkauf erhältlich: in Rodenbach bei Anjas Haarsalon, Telefon 06374 914282, im Sportheim Rodenbach beziehungsweise bei HP Gaumenreize, 06374 1470, und unter der Hotline 0151 26915729. An der Abendkasse sind die Karten, sofern noch vorhanden, für elf Euro zu haben.

Weitere Infos zu der Veranstaltung findet man im Internet auf www.sv-rodenbach1919.de und www.jukeboxparty.de