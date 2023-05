Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was tun gegen Mehltau? Warum sind die Gänseblümchen aus dem Rasen verschwunden? Was muss ich tun, damit meine Knollenbegonie Wurzeln bildet? Antworten auf diese und weitere Leserfragen gibt Gärtnermeisterin Sabine Günther im zweiten Teil der Gartensprechstunde.

Johanna Marx aus Mehlingen hat in ihrem Hochbeet roten und gelben Mangold angepflanzt. Jetzt beobachtet sie etwa an der Hälfte der Blätter einen weißlichen Belag. Einen ebensolchen hat auch Waltraud Kries aus Obernheim-Kirchenarnbach an ihrem Zuckerhut im Kübel und im Freibeet ausgemacht. „Was kann das sein?“, wollen die beiden Hobbygärtnerinnen wissen.

Wenn