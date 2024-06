Zum ersten Mal wird ein Pfälzer auf dem Mannheimer „Walk of Fame“ vor dem Schloss mit einer Gedenktafel geehrt – Otto Feick, der Erfinder des Rhönrads. Die Bronzeplatte werde in Anwesenheit von Gerd Häßel vom Verein Rhönrad-Museum Reichenbach-Steegen der Öffentlichkeit übergeben. Dies teilte Roswitha Henz-Best, die stellvertretende Vorsitzende der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“, am Montag mit. Wie Gerd Häßel im Gespräch mit der RHEINPFALZ ergänzte, wird Henz-Best im Rahmen einer Feierstunde im Mannheimer Schloss den Rhönraderfinder Otto Feick und seine Erfolgsgeschichte mit einem historischen Rückblick würdigen. Außerdem stehe anschließend ein Grußwort der Mannheimer Stadträtin Andrea Safferling auf dem Programm des Festaktes. Zum Abschluss der Feierlichkeiten sei im Schlosshof eine Vorführung der Rhönradabteilung des TuS Glan-Münchweiler vorgesehen, berichtete der Initiator der Ehrung, Gerd Häßel. Die Freude darüber, dass zum ersten Mal ein Pfälzer auf diese Weise geehrt wird, sei groß – vor allem, weil es überhaupt noch nicht vorgekommen sei, dass auf der Kurpfälzer Meile der Innovationen der pfälzische Sport derart ins Licht der Öffentlichkeit gestellt wird.