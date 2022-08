Auf dem früheren Grosso-Gelände in der Innenstadt soll wieder ein Supermarkt öffnen. Das hatte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) am Jahresbeginn angekündigt. Doch es rührt sich nichts auf dem Areal, auf dem zuletzt ein Lidl-Markt beheimatet war.

Alten Landstuhlern ist dieses Lidl-Gelände in der Lindenstraße noch als Grosso bekannt. Doch die beiden Märkte gibt es schon lange nicht mehr – und damit in der Innenstadt auch keine Einkaufsmöglichkeit, die zu Fuß bequem erreichbar ist. Ob Penny, Aldi, Edeka, Kaufland oder eben Lidl: Alle Märkte befinden sich inzwischen an der Bahnstraße oder der städtischen Peripherie am Imfeldkreisel oder im Gewerbegebiet am anderen Ende der Gemeinde.

Für Bewohner des Zentrums war es daher eine gute Nachricht, als bekannt wurde, dass am früheren Lidl-Standort ein neuer Supermarkt eröffnet werden soll. Doch noch immer steht das alte Lidl-Gebäude und es tut sich nichts. Liegen die Pläne auf Eis?

Termin für den Abriss steht noch nicht fest

„Nein“, sagt Hersina am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er habe gerade erst am Dienstag mit dem Investor, der das Gelände erworben hat, telefoniert. „Alle Voraussetzungen sind erfüllt und er steht in den Startlöchern“, so der Bürgermeister. Zurzeit warte der Investor darauf, dass die Gasuhren im alten Lidl ausgebaut werden und der Hauptanschluss gekappt werde. „Danach kann das Abbruchunternehmen loslegen.“ Einen Termin für den Abriss gebe es aber noch nicht – ebenso wenig wie für die Neueröffnung des geplanten Rewe-Marktes, an den der Investor vermieten wolle. „Dieses Jahr wird das nichts mehr“, ist sich Hersina sicher und schätzt, dass der neue Markt im „Frühjahr oder Sommer 2023“ fertig sein wird.