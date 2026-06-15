Für die Freibäder in Mehlingen und Hochspeyer werden Minijobber für die Badeaufsicht gesucht. Gefragt sind Fitness, Verantwortung und ein Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

In den Sommermonaten im Schwimmbad zu arbeiten, gilt für viele als angenehmer Job inmitten gut gelaunter Menschen. Trotzdem finden die Freibäder in Mehlingen und Hochspeyer nicht so viele Rettungsschwimmer, wie sie sich wünschen. „Es wäre so wichtig, dass man auch Jugendliche ab 16 Jahren einsetzen dürfte. Leider ist dies nicht erlaubt“, bedauert Mehlingens Ortsbürgermeisterin Kristina Zick.

Ein Mindestalter von 18 Jahren gehört zu den Grundvoraussetzungen, die ein Rettungsschwimmer neben körperlicher Fitness und gesundheitlicher Eignung mitbringen muss. In den Ausschreibungen der beiden Ortsgemeinden werden außerdem Verantwortungsbewusstsein, serviceorientiertes Auftreten und Zuverlässigkeit gefordert. Verpflichtend sind ein Erste-Hilfe-Kurs-Nachweis sowie das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

Wie man Rettungsschwimmer werden kann

Wer noch nicht über das Abzeichen verfügt, kann sich vergleichsweise schnell zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen. Laut Felix Neufeld, dem Leiter des Mehlinger Bades, besteht die Wahl zwischen einem zwei- bis fünftägigen Intensivkurs, einem Wochenendkurs über zwei bis drei Wochenenden und einem regulären vier- bis achtwöchigen Vereinskurs mit ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche. Die Ausbildung erfolge überwiegend durch die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft).

In Hochspeyer kann die Ausbildung direkt vor Ort im Schwimmbad absolviert werden. „Ich kann den Rettungsschwimmschein Silber persönlich abnehmen. Die Kosten hierfür trägt die Ortsgemeinde Hochspeyer“, erklärt Betriebsleiter Tobias Geller. Auch die Kosten für einen Erste-Hilfe-Kurs könnten bei Abschluss eines Arbeitsverhältnisses übernommen werden. Beide Bäder bieten eine Anstellung auf Minijobbasis.

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Hochspeyer verfügt aktuell über sechs Aushilfen, die vorwiegend am Wochenende eingesetzt werden. Für die Aufsicht an Werktagen sucht das Freibad noch ein bis zwei weitere Kräfte. In Mehlingen arbeitet man derzeit lediglich mit einem Rettungsschwimmer und benötigt dringend zwei bis drei weitere Personen auf Abruf – etwa für Krankheitsvertretungen oder bei besonders hohem Besucheraufkommen.

Das sind die Aufgaben eines Rettungsschwimmers

Zu den Aufgaben eines Rettungsschwimmers gehören die Überwachung des Badebetriebs, die Betreuung der Badegäste sowie Wasserrettung und Erste-Hilfe-Maßnahmen. In diesem Bereich herrscht großer Personalmangel – auch bei Fachangestellten für Bäderbetriebe –, berichten die Bäderverantwortlichen. Für den Mehlinger Badleiter spielen dabei mehrere Faktoren eine Rolle: „Schwimmbäder haben häufig auch abends, an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Der damit verbundene Schichtdienst macht den Beruf für viele Bewerber weniger attraktiv.“ Manche scheuten außerdem die hohe Verantwortung für die Sicherheit der Badegäste. Dabei sei die Tätigkeit abwechslungsreich, die Bezahlung solide.

Auch die DLRG und die Wasserwacht berichteten seit Jahren von einem Rückgang ehrenamtlicher Rettungsschwimmer, sagt Neufeld. Das sei besonders problematisch, weil gleichzeitig der Bedarf an Schwimmunterricht und Wasseraufsicht steige. Nicht besetzte Stellen führten mancherorts zu verkürzten Öffnungszeiten, geschlossenen Beckenbereichen, weniger Schwimmkursen und einer höheren Belastung des Personals. Auch das Hochspeyerer Bad musste in der Vergangenheit schon tageweise wegen Fachkräftemangels geschlossen bleiben.