Manuela Herb und ihre Rettungshündin La Chianti holen mit dem deutschen Team WM-Bronze in Slowenien. Im Oktober steht die nächste Weltmeisterschaft für die Hundedame an.

Wenn Manuela Herb über ihre achtjährige Schäferhündin La Chianti vom Neandertal spricht, liegen ihr das Herz, die Liebe und die Bewunderung für das Hundemädel auf der Zunge. „Ich bin so stolz, was sie leistet“, betont Herb. Sie könne kaum in Worte fassen, welch toller Hund sie da seit acht Jahren begleitet. Schon als Dreijährige holte sich La Chianti ihren ersten Bundessieg im Wettbewerb der sportlich geführten Rettungshunde. Zwei weitere Bundessiege kamen dazu sowie WM-Einzel-Bronze im Jahr 2022. Nun folgte WM-Bronze mit dem deutschen Team in Miren in Slowenien.

Ausgebildet hat Manuela Herb, die beim Ordnungsamt Kaiserslautern arbeitet, in Heltersberg lebt, die BRH-Rettungshundestaffel-Kaiserslautern verstärkt und lizenzierte Hundetrainerin ist, ihre mittlerweile achtjährige Schäferhündin selbst. La Chianti läuft immer noch derart energiegeladen durch die Prüfungen, dass es in Slowenien von den internationalen Wertungsrichtern ein dickes „Wow“ für diese erfahrene und konditionsstarke Hündin gab.

Die Fehler machen meistens die Hundeführer

„Mir hätte allein das Bestehen der Prüfung gereicht“, sagt Manuela Herb. Sie weiß um die Schwierigkeit eines solchen Wettbewerbs, bei dem eben nicht jeder besteht – auch nicht, wenn es zuvor der beste Hund seiner Klasse war. „Es kann immer passieren, dass der Hund anders reagiert als er soll. Der Fehler liegt dann meist beim Menschen“, betont Herb, dass es meist die Hundeführer sind, die falsche Signale vermitteln. Schon kleine Nuancen im Kommando seien ausreichend. Denn: „Hunde lesen uns sehr genau.“

So einen Fehler hat sie sich in Slowenien nicht geleistet, trotzdem hat sie Platz drei in der Einzelwertung „liegen lassen“. Bei der Fährtensuche – die Rede ist von der Suche nach drei Vermissten in einem unwegsamen, 40.000 Quadratmeter großen Gelände – hat La Chianti die ersten beiden Vermissten zielstrebig und hochmotiviert gefunden. Das hat ihr ein „Exzellent“ der wertenden Richterin eingebracht.

Zu früh gelobt

„Mich hat das Lob so gefreut, dass ich es an die Hündin weitergegeben habe. Hat mich dann fünf Punkte gekostet“, berichtet Manuela Herb und muss herzlich darüber lachen. La Chianti war schließlich mitten in der Prüfung – auf der Suche nach der dritten vermissten Person. Laut Reglement darf zwischendurch nicht intensiv gelobt werden. „Das weiß ich natürlich, ich konnte in dem Moment aber nicht anders“, sagt Herb und nimmt den Punktabzug auf ihre Kappe. Ein paar Punkte lässt die Hündin aber auch beim intensiven Verbellen liegen – also dem Anzeigen, wo sie die letzte Person gefunden hat. Diese lag in einem engen Krater, die Füße waren draußen. Genau die hat die Hündin beim Verbellen mehrfach berührt. „Das war mir so egal. Mein Hund war so super, und ich bin immer noch so stolz auf sie“, sagt Herb. Dass am Ende sogar noch WM-Bronze mit dem deutschen Team rauskam, hat Manuela Herb als Zugabe von der FCI (Fédération Cynologique Internationale) Weltmeisterschaft im Rettungshundesport mit nach Hause genommen.

Den letzten internationalen Start hat das Team im Oktober bei der WM der Internationalen Rettungshundeorganisation (IRO) in Codogno in Italien. Die Qualifikation dafür hat es bereits in der Tasche. Das Ziel lautet: „Gut bestehen.“ Im nächsten Jahr will Manuela Herb mit La Chianti dann nur noch national unterwegs sein und – wenn gefordert – mit der Rettungshundestaffel auf echte Einsätze gehen.