Das Restaurant „Klag’s“ im Bürgerhaus von Rodenbach öffnet zum letzten Mal am Sonntag, 31. Juli. Die Nachfolge ist bereits geklärt, wie Ortsbürgermeister Markus Schick (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt.

Nach Schicks Wissen sei der Vertrag bereits unterzeichnet. Am Mittwoch, 24. August, werde der neue Pächter das Lokal eröffnen. Es handele sich um einen Küchenchef, der derzeit noch im Landkreis tätig sei. Voraussetzung sei gewesen, dass er ein sehr ähnliches Konzept wie seine Vorgänger fortführe, so der Dorfchef. Dies beziehe sich einerseits auf den wirtschaftlichen Erfolg mit Gästen aus dem Ort und von weiter her, aber auch auf den Mittagstisch, der in der Vergangenheit von Berufstätigen und Senioren sehr gut angenommen worden war. „Das Angebot sollte passen für das Bürgerhaus, aber auch für unsere Bürger. Wir wollten kein komplett anderes Publikum anziehen.“

Schick räumt ein, dass es nicht ganz einfach gewesen sei, einen Nachfolger zu finden. „Die Gastronomie wurde in der Corona-Zeit sehr geprügelt“, hält er fest. Zudem berge der Blick auf den Winter und die Pandemieentwicklung eine Ungewissheit.

Bis zur Wiedereröffnung unter neuer Regie lässt die Ortsgemeinde kleinere Renovierungsarbeiten durchführen. Größere Maßnahmen wie die Neugestaltung der Behindertentoilette sollen im kommenden Jahr erfolgen.