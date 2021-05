Die Planungsgemeinschaft Westpfalz lehnt die Öffnung des Pfälzerwaldes für Windkraft ab. Ihr Vorstand hat dazu eine Resolution beschlossen, teilt der Vorsitzende der Planungsgemeinschaft, Landrat Ralf Leßmeister, mit.

Darin wird die Landesregierung aufgefordert, nach verträglicheren Wegen zu suchen, um die energiepolitischen Ziele zu erreichen: „Wald zu opfern, ob für die Windkraftanlagen selbst, für Stellflächen oder durch Schneisen für Zuwegungen, kann unseres Erachtens nicht im Sinne des Klimawandels und unserer nachwachsenden Generationen sein.“

Die Westpfalz habe ihren Teil zum Erfolg der Energiewende im Lande beigetragen und werde dies auch weiterhin tun. So gibt es derzeit laut Planungsgemeinschaft auf 1404 Hektar regionale Vorranggebiete für Windkraftanlagen sowie auf 1302 Hektar kommunale Sondergebiete. 244 Anlagen seien in Betrieb, weitere 30 sind bereits genehmigt. In den Vorranggebieten alleine sei noch Platz für weitere 80 Anlagen. „Betrachtet man die Windenergieeinspeisung 2019, so kam Rheinland-Pfalz auf insgesamt 3672 Megawattstunden. Die Region Westpfalz trug mit 588 Megawattstunden zu 16 Prozent dazu bei.“

Potenzial im Repowering

Im Repowering von Windenergieanlagen sieht die Planungsgemeinschaft noch ein beachtliches Potenzial. Derzeit würden insbesondere Flächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen nachgefragt und in der Regel auch umgesetzt.