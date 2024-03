Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Reparieren statt wegwerfen“ heißt es in Reparatur-Cafés, von denen immer mehr gegründet werden. Einen neuen Reparaturdienst gibt es seit Dezember regelmäßig in der Pauluskirche in Landstuhl-Atzel. Er wird gut angenommen.

Schnell hat sich Anfang Februar das Foyer der Pauluskirche gefüllt. Die zumeist weiblichen Besucher brachten ihre defekten Geräte – auch mal per voll bepacktem