Beim Versuch, ein Erdwespennest mit Feuer zu vernichten, hat ein Mann in Linden am Mittwoch Teile seines Gartens in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Freitag berichtet, hatte der Rentner nach eigenen Angaben einen kleinen Flammenwerfer in das Nest gehalten. „Aus der Aktion entwickelte sich allerdings ein Feuer, das außer Kontrolle geriet, weil der Versuch, die Flammen mit dem Wasser aus einer Gießkanne zu löschen, scheiterte“, so die Polizei. Die Feuerwehr musste anrücken. Sie löschte den Brand, der sich auf einer Fläche von etwa fünf auf fünf Metern ausgebreitet hatte. Sachschaden entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.