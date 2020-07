Betrüger haben einem 71-Jährigen am Telefon laut Polizeibericht weisgemacht, dass er 141.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen haben soll.

Um den Gewinn zu aktivieren, sollte der Angerufene Gutscheine eines Online-Händlers erwerben und die Gutscheincodes dem Anrufer mitteilen. Der Mann befolgte die Anweisungen. Die Betrüger ergaunerten Codes für Einkaufsgutscheine im Wert von 200 Euro. Schließlich forderten sie noch 1000 Euro per Banküberweisung.

Ein Mitarbeiter der Hausbank des 71-Jährigen wurde stutzig. Er fragte nach und klärte den Senior über die Betrugsmasche auf. So konnte ein weiterer Schaden zum Nachteil des Rentners verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und warnt: „Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, sollten Sie misstrauisch sein. Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten: keine Gebühren und keine Notarkosten oder Ähnliches.“ Betroffene sollten sich auch nicht vom Anrufer dazu bringen lassen, eine kostenpflichtige Telefonnummer zurückzurufen, um den angeblichen Gewinn zu bestätigen oder die Geldübergabe zu besprechen. „Machen Sie keine Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen preis: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten oder Kreditkartennummern. Legen Sie auf! Und informieren Sie die Polizei.“