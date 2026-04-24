Vor Jahren gestoppt, kehren Pläne für Windkraftanlagen in Enkenbach-Alsenborn jetzt zurück. Thema der Kolumne ist, wie die Gemeinde auf Information statt Konflikt setzt.

Die Bereitschaft, selbst aktiv zur Energiewende beizutragen, ist bei den Bürgern groß: Eigentlich. Denn die Erfahrung zeigt, dass Windkraftanlagen (WKA) in Gemeinden ein zweischneidiges Schwert sind. Das Thema ist komplex und oft hochemotional besetzt. So wie derzeit in Enkenbach-Alsenborn, wo mehrere Betreiber von WKA auf einer Anhöhe nördlich von Alsenborn bis zu fünf Windräder bauen wollen. Das hat zuletzt für Diskussionen gesorgt. Auch eine Petition gegen die Windräder ist gestartet worden.

Vorteile dieser Anlagen: Diese können mitunter ein erkleckliches Sümmchen in den kommunalen Haushaltssäckel spülen: Bei Anlagen auf Gemeindeland profitieren Kommunen finanziell durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuerzahlungen der Betreiber und gesetzlich festgelegte Beteiligungen von 0,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugtem Strom. Auch gut: Arbeitsplätze entstehen durch Planung, Bau und Wartung der Anlagen. Das wichtigste Argument aber: Der Beitrag zum Klimaschutz. Windkraft liefert saubere, erneuerbare Energie, was den CO2-Ausstoß reduziert und zur Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen beiträgt. Und dieser Punkt gewinnt angesichts der Kriege und Krisen in der Welt immer mehr an Bedeutung. Wie gefährlich diese Abhängigkeit ist, wird angesichts der gerade wegen des Nahostkrieges explodierenden Preise bei Gas und Öl immer deutlicher.

Wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus?

Doch wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? Würde denn jeder, der aktuell beim Tanken über die hohen Preise klagt, eine dieser Anlagen vor der eigenen Haustür dulden? Was, wenn ausgerechnet das Waldstück betroffen ist, durch das die liebgewonnene „Hausrunde“ führt? Die Ablehnung bei eigener Betroffenheit ist verständlich: Die Natur in ihrem Dorf ist für viele Menschen schließlich ein wichtiger Teil ihrer Identität und Heimat. Viele stören sich zudem an der Optik der weithin sichtbaren „Spargel“ in der Landschaft oder fürchten, durch Lärm und Schattenwurf beeinträchtigt zu werden. Daneben werden von Kritikern Umwelt- und Naturschutzaspekte angeführt. Da geht es etwa um die Frage, wie sich die riesigen rotierenden Flügel der Anlagen auf die Vogelwelt auswirken. Auch wenn Studien, wie die des Umweltbundesamtes, Entwarnung geben, bleibt oft das subjektive Gefühl der Belastung und der Sorge.

Auch in Enkenbach-Alsenborn gibt es Widerstand gegen die Pläne, die im Waldgebiet zwischen Billesweiher und Eselsmühle umgesetzt werden sollen. Bereits vor neun Jahren hatte der Ortsgemeinderat das Vorhaben bereits gestoppt. Jetzt liegen die Pläne wieder auf dem Tisch.

Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen die Sorgen der Bürger ernstgenommen und diese mitgenommen werden. Da haben die Gemeinden Enkenbach-Alsenborn und Neuhemsbach zuletzt schon etwas richtig gut gemacht: Vergangenen Samstag konnten sich die Bürger nämlich bei einem dreistündigen Rundgang durch das Waldgebiet aus erster Hand über jeden einzelnen der geplanten Standorte informieren. Jürgen Wenzel, Ortsbürgermeister von Enkenbach-Alsenborn, seine Neuhemsbacher Amtskollegin Silke Brunck und Gemeindeförster Tim Diekmann informierten die rund 120 Interessierten. Bei dem Ortstermin sollte geklärt werden, wie viel und welcher Wald konkret von den Planungen betroffen ist. Es blieb Zeit für Information und Austausch. Der Gemeinderat will nun die Erkenntnisse der Begehung und das Meinungsbild der Bürger in einer seiner nächsten Sitzungen beraten. Auch wenn noch viele Fragen offen sind: Die Bürger hier von Anfang an miteinzubeziehen, war schon mal der Schritt in die richtige Richtung.