20 Frauen aus Deutschland und Afrika stehen nach ihrem Treffen in Kigali in Ruanda vor neuen Aufgaben. Mit Unterstützung von Else Albrecht aus Reichenbach-Steegen soll unter anderem in Algerien eine Ziegenkäserei auf den Weg gebracht werden.

Es war ein Treffen auf Augenhöhe, aber von unterschiedlichen Visionen getragen. Auf diesen Nenner bringt Else Albrecht aus Reichenbach-Steegen das Ergebnis des einwöchigen Zusammenseins von fünf