Nach zwei Jahren Bauzeit ist es so weit: Der neugestaltete Reichswaldbrunnen in Steinwenden ist fertiggestellt und wird am Samstag, 30. Mai, 14 Uhr, eingeweiht.

Unter der Federführung von Herbert Wigand und dem Ersten Beigeordneten der Gemeinde, Horst Radl, sei es gelungen, einen herrlichen Platz zum Verweilen zu schaffen, sagt Ortsbürgermeister Ralf Guckenbiehl. Die neue Brunnenanlage nahe der Schule besteht aus drei Steinen, die die drei Ortsteile Steinwenden, Weltersbach und Obermohr verkörpern. Die drei Sandsteine wurden von Herbert Wigand künstlerisch gestaltet. Ein Stein wurde zudem mit dem Gemeindewappen versehen. Als Erinnerung an den alten Reichswaldbrunnen wurde der Hauptstein mit dem alten Wappen von Steinwenden erhalten und neben der Brunnenanlage positioniert. Zum Verweilen in der Friedhofstraße laden eine neue Sitzgruppe und eine Bank ein.

Die Kosten inklusive des Rückbaus der alten Brunnenanlage und der Neugestaltung des Umfelds liegen bei etwa 80.000 Euro. Zuschüsse gab es keine. Jedoch erhält die Ortsgemeinde Steinwenden als Reichswaldgemeinde alle zwei Jahre eine Ausschüttung von der Reichswaldgenossenschaft. Anteile der letzten zwei Ausschüttungen wurden zur Finanzierung dieses Projekts verwendet, erläutert Guckenbiehl.