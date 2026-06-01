Damit Radfahrer sich schnell und einfach selbst helfen können, installiert der ADAC eine Radservice-Station im Ortsteil Steegen.

Der ADAC hat der Ortsgemeinde angeboten, die Station am Mitfahrerplatz in Steegen aufzustellen. Wer eine Panne hat, findet dort Werkzeuge, mit denen er diese beheben kann. Neben Schraubendreher, Inbusschlüssel, Luftpumpe, Gabelschlüssel und Mantelheber sind weitere Werkzeuge vorrätig. Die Ortsgemeinde muss lediglich das Fundament für die Station herstellen. Die Verwaltung bezifferte die Kosten dafür auf 500 Euro. Die Lieferzeit für eine Station beträgt laut ADAC etwa 15 Wochen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Angebot des ADAC anzunehmen.