Die Bewohner, Besucher und Betreuer der Reha-Westpfalz in Landstuhl sind bislang recht gut durch das Coronajahr gekommen. Nach schweren Zeiten im ersten Lockdown und einem erholsameren Sommer haben sich mittlerweile alle mit dem neuen Alltag arrangiert. Und etwas Positives gebe es sogar auch, sagt der Reha-Leiter, Martin Phieler.

In der Disco der Tagesförderstätte des Ökumenischen Gemeinschaftswerkes Pfalz (ÖGW) in Landstuhl geht es normalerweise hoch her. Viele der 120 Besucher, die im Regelbetrieb das Haus bevölkern,