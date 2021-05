Wasser für den Garten: Bei der Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung steht nicht so sehr die Geldersparnis im Vordergrund – vielmehr der ideelle Wert. Regen ist allerdings nicht immer verfügbar. Daher ist es notwendig, dieses Geschenk der Natur dann in Behältnissen aufzufangen, wenn reichlich Niederschlag fällt.

Der Otterbacher Gartenfreund Ferdinand Germann meint denn auch, dass sich die Anschaffung all der Teile, die für eine Regenwasseranlage erforderlich sind, kaum lohnt für jemanden, der ausschließlich aufs Geld schaut. Als umweltbewusster Mensch habe er sich für diese nachhaltige Art der Gartenbewässerung entschieden. Das Regenwasser vom Dach verschwinde hierbei nicht einfach im Kanal, sondern bleibe als Teil des natürlichen Wasserkreislaufs erhalten, so der pensionierte Pädagoge.

Ferdinand Germann und seine Frau Rosemarie nutzen den Garten an ihrem Wohnhaus nicht nur für Zierpflanzen, sondern auch zur Erzeugung von Obst und Gemüse. Dazu bedarf es während der Vegetationsperiode einer größeren Wassermenge im Freiland, von März bis Oktober zudem für das kleine Gewächshaus. An zwei Fallrohren, die das Regenwasser aus den Dachrinnen normalerweise in den Kanal ableiten, hat Germann jeweils einen einfachen Regensammler aus Kunststoff eingebaut. Diese sind über kurze Schlauchstücke an zwei grüne, 200 Liter fassende Regenwassertonnen, wie es sie im Baumarkt für etwa 20 Euro zu kaufen gibt, angeschlossen.

Bei Frostgefahr muss das Wasser abgelassen werden

Von der höhergelegenen Tonne aus läuft bei anhaltendem Regen das Wasser zunächst über einen langen Schlauch in einen tieferliegenden IBC-Tank und drei blaue Weithalsfässer. Sobald diese Gefäße voll sind, wird der Zulauf mittels eines Schwimmermechanismus geschlossen. Durch den so entstehenden Rückstau füllt sich nun auch die Tonne, von wo aus ein absperrbarer Überlaufhahn dann zusätzlich die Versorgung des kleinen Gartenteichs mit Regenwasser ermöglicht. Bei Frostgefahr muss das sich in den Behältern befindliche Wasser allerdings rechtzeitig abgelassen werden. Gebrauchte 1000 Liter fassende IBC-Tanks (Intermediate Bulk Container also Großpackbehälter) werden für 50 bis 70 Euro regelmäßig im Anzeigenteil der Tageszeitungen angeboten.

Die gesamte Anlage hat ein Fassungsvermögen von rund 2000 Litern. „Und das ist knapp!“, meint Germann. Es reiche gerade mal drei bis vier Wochen. Wenn es bis dahin nicht wieder geregnet hat, müsse wohl oder übel mit Leitungswasser gegossen werden. Einen Zwischenzähler, mit dessen Hilfe Abwassergebühren eingespart werden könnten, habe er nicht. Dabei lässt der Gartenliebhaber auch nicht unerwähnt, dass das weiche, also weitgehend kalkfreie und obendrein in den Behältern erwärmte Regenwasser besser sei für die Pflanzen als das harte und kalte Leitungswasser.

Einbau eines großen Erdtanks versäumt

Neben den verschiedenen Pflanzen im Gewächshaus sind – je nach Witterung – auf dem Freiland Tomaten, Salat, Erdbeeren, verschiedene Gemüsesorten, Johannisbeer-, Himbeer- und Brombeersträucher sowie mehrere Mirabellen-, Birnen- und Kirschbäume zu bewässern. Hinzu kommen die auf der Terrasse in Kübeln gepflanzten Orangen-, Oliven- und Lorbeerbäumchen und der Oleander. Hingegen müssen der Rasen und die am Hang stehenden Haselnuss-, Schlehen- und Sanddornsträucher mit dem natürlich fallenden Regen auskommen.

Germann räumt ein, bei der Planung seines Hauses vor etwa 30 Jahren den Einbau einer Zisterne, also eines großen Erdtanks für die Speicherung von Regenwasser, versäumt zu haben. „Damals war man halt noch nicht soweit“, fügt er bedauernd an. Heute wäre es für ihn eine Selbstverständlichkeit, zumal das so gewonnene Brauchwasser – bei Einhaltung der behördlichen Vorschriften – auch für die Waschmaschine und die Toilettenspülung genutzt werden könnte. Die nachträgliche Verlegung eines Erdtanks dieser Größenordnung sei des enormen Aufwandes und der damit verbundenen Kosten wegen gut zu überlegen, warnt der besonnene Mittsechziger.

„Regenwasser hygienisch unbedenklich“

Auf einer Informationsseite im Internet empfiehlt das Umwelt-Bundesamt Regenwasser zur Bewässerung von Garten- und Balkonpflanzen: „Das Gießen von Pflanzen, Bäumen, Obst und Gemüse in Haus und Garten ist die sinnvollste Nutzung von Regenwasser.“ Seine Verwendung für die Gartenbewässerung sei hygienisch unbedenklich. Dennoch wird auf derselben Seite auch davon abgeraten, Regenwasser von Dächern mit problematischen Eindeckungen wie Kupfer, Zink oder Teerpappe zu verwenden.