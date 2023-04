„April, April, der macht was er will.“ Die Auswirkungen dieser alten Bauernregel bekamen auch manche Besucher des Ramsteiner Frühlingsfestes am Sonntagnachmittag rund um den mit Blumen geschmückten Marktbrunnen zu spüren.

Während sich Bürgermeister Ralf Hechler und Werberingvorsitzende Burgel Stein kurz vor der offiziellen Eröffnung noch optimistisch zeigten und es tatsächlich auch noch regenfrei war, öffnete Petrus schon eine halbe Stunde nach dem obligatorischen Fassbieranstich seine Schleusen – wenn auch nur für geraume Zeit. Die Besucher ließen sich von den Launen des Aprilwetters nicht beeindrucken und harrten während des Regengusses unter den aufgestellten Zeltdächern aus. Gegen 15.30 Uhr berichtete Burgel Stein über einen erstaunlich positiven Besuch – sowohl auf dem Marktplatz als auch in den Ramsteiner Geschäften, die zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen hatten.

Rund um den Brunnen

Veranstalter des Frühlingsfestes war der Werbering Ramstein-Miesenbach in Kooperation mit der Stadt. 26 Beschicker boten um den von der Stadtgärtnerei auch in diesem Jahr frühlingshaft geschmückten Brunnen einen breiten Mix von allerlei Kulinarischem bis hin zu hübschen Accessoires, Deko- und Geschenkartikeln. Ob Tischwäsche, Stoffe, Schmuck oder Liköre: Die Auswahl war groß. Von veganer und vegetarischer Küche, Grumbeerwaffeln, Grillspezialitäten, Burgern, Belgischen Waffeln, Churros, allerlei Süßem für Kinder bis hin zu alkoholfreien Getränken, Bier, Wein, Secco, Cocktails und Kaffeevariationen war jedem Geschmack Rechnung getragen. Musikalisch wurde die Veranstaltung umrahmt von Alleinunterhalter Luigi, der eingangs versprach, nicht nur italienische Musik, sondern Melodien aus aller Herren Länder zu spielen. Hinzu gesellten sich am frühen Nachmittag die Ramsteiner Phoenixkrechzer, die mit ihrer Guggenmusik für musikalische Abwechslung sorgten.

Der Ramsteiner Löwe ist begehrt

Eröffnet wurde dieses sechste Ramsteiner Frühlingsfest durch den traditionellen Fassbieranstich, den Ralf Hechler in seiner Eigenschaft als Stadtbürgermeister – unterstützt von Landrat Ralf Leßmeister – souverän mit drei Hammerschlägen vollzogen hatte. „Ralf und Ralf“, so nannten sie scherzhaft ihre Kooperation zur Eröffnung. Als weiteres begehrteres Fotomotiv erwies sich der stets freundlich lächelnde Ramsteiner Löwe, der sich zur Festeröffnung eingefunden und für Kinder etliche Überraschungspräsente dabei hatte. Einige der jüngsten Besucher verhielten sich zunächst ängstlich oder zumindest skeptisch beim Anblick des Löwens, doch schon nach kurzer Zeit konnten Papa oder Mama ein Foto des Nachwuchses mit dem Löwen machen. Auch Erwachsene konnten mit dem Ramsteiner Wappentier ihren Spaß haben, denn der Löwe war einem kleinen Tänzchen mit Besuchern auf dem Marktplatz nicht abgeneigt.