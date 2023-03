Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„An guten Tagen zusammen lachen und an schlechten Tagen eine Hand reichen und füreinander da sein.“ So lautet das Motto der SaRi-Seniorenbetreuung. Am neuen Standort, der ehemaligen Löwen-Apotheke, gibt es nun auch genug Platz für gesellige Seniorentreffen.

Seit die Seniorenbetreuung SaRi vor kurzem vom Enkenbacher Bahnhof hierhergezogen ist, hat sie viel mehr Platz. Mitarbeiterin Alexandra Metzger serviert am Dienstagnachmittag selbstgebackenen