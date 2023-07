Der Neubau der kommunalen Kindertagesstätte ist derzeit das größte Projekt, das Rodenbach zu stemmen hat. Daneben gibt es in der Gemeinde, wo die RHEINPFALZ am Dienstag mit ihrer Redaktion vor Ort zu Gast ist, aber noch weitere „Baustellen“ und Vorhaben.

In finanzieller Hinsicht sei der Kita-Neubau am Rande des Dorfplatzes ein großes Thema, berichtet Ortsbürgermeister Markus Schick, der seit ziemlich genau einem Jahr im Amt ist. Auch ihn selbst beschäftigt das Projekt fast permanent. Zwischen zehn bis zwölf Mails bearbeite er am Tag dazu. Gerade gab es wieder eine Besprechung mit der Baufirma. Durch den Neubau wird aus der bisher zweigruppigen eine dreigruppige Einrichtung. Bereits vor dem neuen Kita-Gesetz hatte sich die Gemeinde zu der Investition entschlossen, weil abzusehen war, dass die Plätze nicht mehr reichen und bauliche Veränderungen her müssen. Einige Zeit wurde mit einer Ausnahmegenehmigung überbrückt, kommunale und protestantische Kita im Ort durften mehr Kinder aufnehmen. Im Neubau könnten dann einmal zwischen 70 und 75 Mädchen und Jungen Platz finden, sagt Schick. In der zweizügigen Kita sind es derzeit 40 bis 45.

Im April starteten die Erd- und sonstigen Vorarbeiten. Dabei galt es auch, Höhenunterschiede auszugleichen. Die Kindertagesstätte soll auf eine vierte Gruppe erweiterbar sein, falls das einmal notwendig werden sollte. Die dafür vorgesehene Fläche wurde also jetzt schon so eingeebnet, dass sie im Fall der Fälle gleich bebaut werden könnte. Und so geht es jetzt erst an die Bodenplatte. „Ziel ist es, dass der Bau bis zum Winter geschlossen ist, um innen weitermachen zu können“, sagt Schick. In der kommenden Ratssitzung sollen die nächsten Gewerke vergeben werden, die unter anderem die Fenster betreffen. Realistisch sei, dass die neue Kita Ende des kommenden Jahres stehen könnte, meint der Ortsbürgermeister. Ursprünglich ging man von Kosten in Höhe von drei bis dreieinhalb Millionen Euro aus. Ob das noch reicht, vermag Schick momentan nicht zu sagen.

Derzeit fehlt der Pächter

Weitere „Baustelle“ im Ort: Der Minigolfplatz am Freibad ist verwaist. Zum Ende des vergangenen Jahres hat sich der Pächter altersbedingt verabschiedet. Einen Nachfolger zu finden, sei jedoch schwierig, sagt der Ortschef und bedauert das. Das hänge auch damit zusammen, dass es keine Gaststättenkonzession gebe und nur ein Verkauf wie am Kiosk zulässig sei. Für eine solche Konzession seien aber einige Hürden zu nehmen, beispielsweise brauche es dafür eigene Toiletten für die Angestellten, schildert Schick. Den Platz, so wie er sich jetzt präsentiere, werde wohl keiner übernehmen. „Wir müssten einige Dinge ändern.“ Dazu ist die Gemeinde aber bereit, Geld im Haushalt ist eingestellt. Doch ist es nach Schicks Ansicht nicht sinnvoll, ohne Interessent einfach etwas umzubauen. Dieser müsste vielmehr eingebunden werden.

Schon angelaufen sind die Vorbereitungen für die 725-Jahr-Feier in zwei Jahren. Der Kulturausschuss habe sich damit befasst. Grundideen gibt es einige, zum Beispiel die, die Veranstaltungen der Vereine im Jahr 2025 unter einem Logo laufen zu lassen.

