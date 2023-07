Diesmal ist die RHEINPFALZ in Rodenbach zu Gast: Mit ihrer Aktion „Redaktion vor Ort“ macht sie am Dienstag, 11. Juli, von 10 bis 12 Uhr am Waldfreibad Station. Welche Themen bewegen Sie in Rodenbach, was brennt Ihnen dort auf den Nägeln? Möchten Sie Lob oder Kritik loswerden, haben Sie Anregungen für die Gemeinde? Das Redaktionsteam aus Nils Klein, Gabriele Schöfer und Sabrina Zeiter möchte mit Ihnen am RHEINPFALZ-Stand ins Gespräch kommen und freut sich auf Sie. Über Ihre Themen werden wir am Mittwoch berichten und danach bei Bedarf bei den zuständigen Stellen nachhaken.