Einen funktionierenden, sachlich arbeitenden Gemeinderat und Ruhe in der Dorfgemeinschaft wünschen sich viele Hirschhorner. Das ist die Quintessenz aus einer Einwohnerversammlung, bei der mit Blick auf die Ortspolitik dargelegt wurde, was rechtlich geht und was nicht geht. Dabei kam auch eine Idee zur Sprache, die womöglich strafrechtlich relevant hätte werden können.

Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup hatte in Begleitung von Harald Westrich, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, sowie Peter Keller, dem Leiter der Kommunalaufsicht