Segnungen für Autos, Häuser und Fahrstühle, aber nicht für homosexuelle Paare? Da verheddert sich die katholische Kirche in einen Widerspruch und liefert eine Rechtfertigung für Diskriminierung. Ein Segen ist ein Zuspruch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es stellt sich die Frage, warum zwei Menschen, die sich lieben, keinen Zuspruch für den gemeinsamen Weg erhalten. Verständlich, dass sich deshalb homosexuelle Katholiken in Deutschland, die Kirchensteuer zahlen und in ihrer Kirche engagiert sind, verärgert zurückziehen. Es ist dringend nötig, dass die katholische Kirche Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare befürwortet. Denn dann könnten nicht nur engagierte homosexuelle Katholiken, die sich jetzt durch den Spruch aus Rom massiv ausgegrenzt sehen, ihre spirituelle Heimat behalten. Es könnte die katholische Kirche selbst ein weltweites Zeichen gegen Homosexuellen-Feindlichkeit setzen.