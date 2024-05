Vor 50 Jahren errichtet, muss die Realschule plus in Ramstein-Miesenbach jetzt energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Das soll mithilfe des vom Bund geförderten seriellen Sanierens erfolgen. Dabei werden modular in Holzbauweise vorgefertigte Elemente, die das Gebäude zum Beispiel dämmen sollen, vor die jetzige Fassade gesetzt. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule ist vorgesehen. An Fernwärme sei die Einrichtung bereits angeschlossen, teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler, in der jüngsten Sitzung des VG-Rates mit. Aufgestockt werden soll die Realschule im Zuge der energetischen Sanierung ebenfalls. Als erster Schritt sollen nun die Planungsleistungen für das Projekt vergeben werden. Dass dies auf den Weg gebracht wird, dem stimmte der Rat einstimmig zu.