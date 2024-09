„Politik attraktiver machen“ heißt das Projekt, das ab sofort an der Realschule plus in Queidersbach startet. Sie ist die erste Schule in Rheinland-Pfalz, die das Konzept für mehr Demokratiebildung von Moritz Behncke umsetzen möchte. Ideengeber Behncke und Bildungsministerin Stefanie Hubig erläuterten bei einem Festakt, was dahintersteckt.

„Schau Dir mal meine Freundin an, die ist attraktiv. Aber was soll an Politik attraktiv sein?“ Zehntklässler der Realschule plus in Queidersbach stellen diese Frage in einem