Es ist geschafft. Die Schüler im Landkreis haben die zehnte Klasse beendet und damit den Sekundarabschluss I in der Tasche. Einige Schüler wurden für ihre herausragenden Leistungen belohnt.

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Am Nanstein in Landstuhl haben 84 Schüler die zehnte Klasse abgeschlossen. 37 von ihnen werden die Oberstufe der Schule besuchen. Dazu zählt auch Noah Hermann, der das beste Zeugnis des Jahrgangs hat – Notendurchschnitt: 1,1. Beste Abgängerin ist Mia Whisenant (1,5), die von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig für ihr Engagement geehrt wurde.

Die IGS Enkenbach-Alsenborn entlässt von 105 Schülerinnen und Schülern der zehnten Klasse 43 endgültig. Von ihnen schnitt Johanna Kühl mit einem Notendurchschnitt von 1,54 am besten ab. 60 Zehntklässler werden die schuleigene Oberstufe besuchen, 17 wechseln in die Oberstufe anderer Schulen. Von ihnen haben gleich drei – Anne Blauth, Cara Vorbeck und Lukas Hunsinger – mit einem Schnitt von 1,09 die Bestleistung der Stufe erzielt. Letzterer wurde ebenfalls für seine Leistungen in Chemie und „MINT“ sowie für sein Engagement für die Schulgemeinschaft ausgezeichnet.

Preis für besonderen Einsatz

An der Realschule plus Queidersbach haben elf von 13 Schülerinnen und Schülern ihren Sekundarabschluss I gemacht. Mit einer Durchschnittsnote von 1,8 wurde Schülersprecher Mustafa Altiparmak für das beste Zeugnis, seinen besonderen Einsatz und sein soziales Engagement an der Schule geehrt.

Die Adam Müller Realschule plus Miesau verabschiedet 41 Schüler, die ihren Zehnte-Klasse-Abschluss nun in der Tasche haben. Mariana Grigorew (1,28) und Maxim Meir (1,21) waren die besten ihres Jahrgangs. Den Preis des Landes Rheinland-Pfalz für besonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft erhielten Leann Weiß und Francesco Basile.

An der Realschule plus Am Reichswald in Ramstein-Miesenbach konnten sich 51 Schülerinnen und Schüler über ihren Sekundarabschluss I freuen. Leonie Peters und Leonie Puschalowski wurden für ihren Notendurschnitt von 1,2 von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach geehrt.

Berufsreife und Sekundarabschluss I

36 Schüler haben die Westpfalzschule in Weilerbach verlassen. Elf konnten die Berufsreife erlangen und 25 Schüler den Sekundarabschluss I. Mit seinem Durchschnitt von 1,16 tat sich Martin Pahl mit dem besten Abschluss hervor.

An der St.-Katharina-Realschule in Landstuhl haben insgesamt 53 Schüler die zehnte Klasse erfolgreich abgeschlossen. Als Jahrgangsbeste (1,1) konnte sich Lea Heist ebenfalls Preise für ihre Leistungen in verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern und im fremdsprachlichen Bereich sichern.

Die IGS Bettina von Armin Otterberg wollte keine Angaben machen.