Zum Ausbau der K22 in der Ortsdurchfahrt Untersulzbach hätte in der Ratssitzung am Dienstagabend eine Vereinbarung zwischen der Orts-, der Verbandsgemeinde und dem Landesbetrieb Mobilität getroffen werden sollen. Wie Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, musste die als Videokonferenz angesetzte Versammlung jedoch wegen technischer Probleme abgebrochen werden. „Die Digitalisierung lässt grüßen“, kommentierte der Ortschef das. Die Teilnahme der Öffentlichkeit an der Ratssitzung sei nicht möglich gewesen. Auch hätten Bürger nicht die Möglichkeit gehabt, sich telefonisch über den Verlauf zu informieren. Aus juristischen Gründen habe die Ratssitzung deshalb abgebrochen werden müssen. Die einzige Möglichkeit bestehe nun darin, einen neuen Termin anzusetzen.