Ein seit Jahren anhaltender Strukturverlust im Ergebnishaushalt sei im Kern das Problem des Doppelhaushalts 2021/22 von Sulzbachtal, sagt Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister (FWG). Und dann ist da noch ein teurer Radweg-Ausbau, der die Ratsmitglieder ärgert.

„Wir haben 15 Prozent Anteil an der Einkommenssteuer, die Grundsteuer A und B, die Schlüsselzuweisungen des Landes und trotz der gesunkenen Umlagen kommen wir nie auf einen grünen Zweig“, schimpfte der Ortschef. Das Land lasse die Kommunen hier im Stich. Dies werde so weit führen, dass die aufgelaufenen Schulden keiner mehr bezahlen könne. Mittlerweile schlage dadurch in Sulzbachtal eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von über 2200 Euro zu Buche.

Zum Brückenbau verpflichtet

Vor allem seien es die Kosten für den Ausbau des Lautertalradweges, die „bei vielen Ratsmitgliedern ein vernehmbares Murren verursacht haben“, berichtete Zinßmeister auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zusammen mit Katzweiler habe die Ortsgemeinde das längste Teilstück des Ausbaus im Umfang von 75 Prozent zu stemmen. Die Kosten für den Radweg im Bereich Sulzbachtal beliefen sich auf 1,4 Millionen Euro. Der Gemeindeetat werde dadurch mit 100.000 Euro belastet. Einen besonders dicken Brocken bilde beispielsweise die Verpflichtung, eine Brücke an der Bordenmühle zu bauen.

Sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt seien erhebliche Fehlbeträge für 2021 und 2022 zu verzeichnen. Für die beiden Folgejahre jedoch zeichne sich eine leichte Besserung ab und es könne zu geringfügigen Überschüssen kommen. Die Eckdaten des am Donnerstag beschlossenen Doppelhaushalts 2021/22: Das Defizit im Ergebnishaushalt beträgt für 2021 48.000 Euro und für 2022 37.000 Euro. Im Finanzhaushalt steht für 2021 ein Minus von 394.000 Euro und für 2022 ein Minus von 185.000 Euro.

Noch im Rat

Zur Einführung der wiederkehrenden Straßen-Ausbaubeiträge hat der Rat einen Grundsatzbeschluss gefasst. Für das Abrechnungsgebiet Obersulzbach werde es ab dem 1. Januar 2021 rückwirkend wiederkehrende Beiträge geben. Für Untersulzbach bleibe es angesichts des laufenden Ausbaus der K 22 bei Einmalbeiträgen.