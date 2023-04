Der nicht ausgeglichene Haushalt für das laufende Jahr wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vorgelegt. Als eine Herausforderung bezeichnete Ortsbürgermeister Dirk Wagner (SPD) den Etat. Zugleich warb er für eine Anhebung des Grundsteuersatzes in der vom Land geforderten Höhe.

„Von den Abgaben der Bürger muss etwas im Ort bleiben, und wir müssen unsere Handlungsfähigkeit erhalten“, sagte Wagner. Es sei vielleicht möglich, dass die Kommunalaufsicht bei der Genehmigung des nicht ausgeglichenen Budgets mitgehe, wenn die Steuer für Grundbesitzer auf den geforderten Nivellierungssatz angehoben werde. Der Haushalt sei geprägt von hohen Transferleistungen an die Verbandsgemeinde und den Kreis. Hohe Personalkosten und Sachleistungen müssten gestemmt werden.

„Mit eigenen Mitteln Geld erwirtschaften“

„Wir sind aber weiterhin gewillt, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten und auch zu investieren.“ 1,2 Millionen Euro müsse die Gemeinde aufbringen, damit die Kita den neuen gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Darüber hinaus seien Gemeindestraßen zu erneuern, Bauland müsse bereitgestellt und die Friedhofsanlagen neu geplant werden. Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und auf Freiflächen würden in Angriff genommen. Um möglichst viel Wertschöpfung am Ort zu behalten, werde eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, die wirtschaftlich im Sinne des Ortes tätig werden könne. Eine ähnlich positive Perspektive biete das „Repowering“ der örtlichen Windräder, bei dem die alten fünf durch vier leistungsfähigere Anlagen ersetzt würden. „Wir müssen mit eigenen Mitteln Geld erwirtschaften und erreichen, dass es in der Region auch bleibt“, sagte Wagner.

Fraktionen sprechen von Erpressung

Das neue Kita-Gesetz, das der Gemeinde Kosten in Höhe von 1,2 Millionen aufbürde, sei typisch für die Handlungsweise des Bundes und des Landes. Dort würden Gesetze beschlossen und in den Ministerien bearbeitet, die sich vor Ort als untauglich erwiesen. „Und uns, die wir berufstätig sind und im Ehrenamt arbeiten, wird die Umsetzung zugemutet“, sagte Wagner und ergänzte: „Das ist verantwortungslos.“ Die Sprecher der Fraktionen von CDU, „Unser Ort“, FWG und der Linken meldeten zur Erhöhung der Grundsteuer B erhebliche Bedenken an, sprachen von Erpressung. Wenn einzelne Mandatsträger sich zur Zustimmung entschlössen, dann „nur unter Protest“. Die Anhebung der Grundsteuer B wurde mit sieben Ja-, fünf Neinstimmen und einer Enthaltung beschlossen. Für den Haushalt gab es neun Ja- und vier Neinstimmen.

Der Haushalt in Zahlen

Im Ergebnishaushalt gibt es einen Fehlbetrag von 324.000 Euro, im Finanzhaushalt steht ein Minus von 232.000 Euro.