Alte Fenster raus, neue rein: Das Rathaus in Ramstein-Miesenbach wird derzeit saniert. Ziel ist es, Energie und damit Geld zu sparen.

Die energetische Sanierung des Ramsteiner Rathauses ist in vollem Gange. Das 1981 errichtete Gebäude ist eingerüstet, weil alle Fenster ausgetauscht werden. 132 Elemente plus eine Türanlage seien das, sagt Ralf Hechler, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach, der sein Büro in dem Gebäude hat. „Die neuen Fenster sind deutlich energieeffizienter“, nennt er den wichtigsten Grund für den Austausch. Kältebrücken werden ebenfalls minimiert. Damit soll erreicht werden, dass weniger Energie fürs Heizen eingesetzt werden muss und so Geld und Ressourcen gespart werden können. Auch der Schallschutz verbessere sich, sagt der VG-Chef. Hinzu komme eine neue Verschattung, die auch im Sommer für niedrigere Temperaturen im Gebäude sorgen soll.

Der Aus- und Einbau der Fenster erfolgt von oben nach unten. Die Abteilungen, die sich auf dem gerade betroffenen Stockwerk befinden, müssten umziehen, solange gebaut wird, erläutert der Verwaltungschef. „Das bedeutet, dass sie nicht immer und jederzeit für den Publikumsverkehr erreichbar sind“, sagt Hechler. Die Vakanzen sollen aber so gering wie möglich gehalten werden.

Moderne Beleuchtung spart Kosten

Die Arbeiten, die bis Ende Mai dauern sollen, sind ein weiterer Baustein, um Energie einzusparen. Bereits vor fünf Jahren sei die komplette Rathausbeleuchtung saniert worden, berichtet Hechler. „Die Einsparung liegt hierbei bei über 50 Prozent.“

Finanziert wird die Modernisierung unter anderem mit Fördergeld aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki). Insgesamt sind 835.000 Euro für die Sanierung veranschlagt, 502.000 Euro kommen aus dem Landesförderprogramm. Das Geld wird den Kommunen vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt, damit diese eine nachhaltige Wärmeversorgung aufbauen oder eben ihre Immobilien energetisch modernisieren können. Noch einmal 118.000 Euro erhält die VG Ramstein-Miesenbach aus dem Fördertopf des Bundes für effiziente Gebäude.