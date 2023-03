Um über das Ausmaß der wohl erforderlichen Steuererhöhung zu entscheiden, fehlten verlässliche Kriterien. Das meinten am Montagabend die meisten Ratsmitglieder in Heiligenmoschel. Das Ganze wurde nun erst einmal verschoben.

Im Rahmen der Regeln des neuen Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen würden erhöhte Hebesätze für die Grundbesitzer festgesetzt. Darüber hinaus, so hieß es in verschiedenen Beiträgen der Ratsmitglieder, werde aber auch noch verlangt, dass der Gemeindehaushalt ohne Minuszahlen auskomme. Investitionen beispielsweise erforderten die Bereitstellung der entsprechenden Mittel. In welchem Ausmaß dafür die Grundsteuer B erhöht werden müsse, liege angesichts der kurzen Beratungszeit im Dunkeln. „Es ergibt doch keinen Sinn, in vorauseilendem Gehorsam den Steuersatz festzulegen“, hieß es. Zunächst müssten dafür Maß und Richtung gefunden werden.

In Hinblick auf die Gemeinde Heiligenmoschel sei der neue Finanzausgleich in höchstem Maße ungerecht, führte Ratsmitglied Heinz Rahm aus. „Wir haben uns zurückgehalten mit dem Geldausgeben.“ Andere Gemeinden hätten sich dagegen hoch verschuldet. Letztere bekämen nun die Hälfte ihrer Schulden geschenkt. „Das ist eine ausgemachte Sauerei der Landesregierung“, schimpfte Rahm. Hier vor Ort müsse nun geschaut werden, wie ab jetzt Investitionen gegenfinanziert werden könnten. Und das Ganze funktioniere wieder nur auf dem Rücken der Grundeigentümer. „Das ist nicht hinnehmbar“, fügte er an.

Erhöhung auf 465 aber akzeptiert

Ortsbürgermeister Willi Mühlberger nahm die in der Aussprache öfter geforderte Verschiebung der Steuerentscheidung schließlich als Antrag auf. In der Abstimmung plädierten mit Ausnahme einer Enthaltung alle Ratsmitglieder dafür, die endgültige Festsetzung des Hebesatzes für die Grundsteuer B hinauszuzögern. Stillschweigend akzeptiert wurde hingegen die vorübergehende Festlegung dieser Abgabe auf 465 Prozentpunkte im Rahmen der Berechnungen für den Haushalt.

In Kenntnis der Tatsache, dass auch durch diesen Schritt ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, gab es hier ein einstimmiges Votum für das Zahlenwerk. Der Vertreter der Verwaltung, der Bestimmungen der Haushaltssatzung detailliert vorgestellt hatte, wies darauf hin, dass dieser so nicht genehmigt werde. Aus der Sicht der Ratsmitglieder kann aber die Zeit jetzt genutzt werden, um genaue Kriterien für die Höhe der Grundsteuer zu erarbeiten.

Der Haushalt in Zahlen

Für das Jahr 2023 wird in Heiligenmoschel mit einem Minus von rund 43.000 Euro im Ergebnishaushalt gerechnet. Im Finanzhaushalt besteht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus einem Minus von fast 3800 Euro.