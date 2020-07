Im Gemeinderat Hauptstuhl hat die CDU-Fraktion die Orts- und Verbandsgemeinde aufgefordert, eventuelle Ersatzmaßnahmen zur Schließung des Bahnübergangs Kreuzstraße vor fast 15 Jahren bei der Bahn noch mal ins Gespräch zu bringen. Damals war als Ersatz für den weggefallenen Bahnübergang eine fußläufige behindertengerechte Unterführung im Gespräch, die jedoch unter anderem wegen sehr hoher Baukosten nicht eingerichtet wurde.

Das Thema stammt noch aus der Zeit vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Wie Ortsbürgermeister Gerald Bosch (SPD) und sein Vorgänger Wolfgang Siegrist (SPD) erläuterten, sollten damals an der neuen S-Bahn-Strecke im Landkreis unter anderem die Bahnhöfe Kindsbach, Landstuhl, Hauptstuhl und Bruchmühlbach-Miesau mit Fahrstühlen ausgestattet werden. Letztendlich wurden jedoch nur in Landstuhl und Bruchmühlbach-Miesau Fahrstühle gebaut. Hauptstuhl habe sich damals aus finanziellen Gründen gegen den Lift ausgesprochen, weil die jährlichen Unterhaltungs- und Wartungskosten auf 20.000 Euro beziffert worden waren.

2012 habe die Ortsgemeinde zusammen mit der Verbandsgemeinde erneut bei der Bahn wegen der Ersatzmaßnahmen – also der Unterführung oder auch anderen Querungsmöglichkeiten – nachgefragt. Darauf habe die Bahn jedoch nicht reagiert.

Thomas Davidshöfer (CDU) begründete den CDU-Antrag damit, dass die Versprechen der Bahn, Ersatzmaßnahmen zu schaffen, nicht eingehalten worden seien. Bosch entgegnete, dass seitens der Bahn überhaupt keine finanziellen Versprechen gegenüber der Ortsgemeinde gemacht worden seien, was auch Konrad Kloß (CDU) bestätigte.

Nach einer von der CDU beantragten Sitzungsunterbrechung zogen die Christdemokraten ihren Antrag zurück. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass Bosch beauftragt wird, gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung ein formloses Schreiben an die Bahn zu richten: Darin soll gefragt werden, ob es Ersatzmaßnahmen in irgendeiner Form in Hauptstuhl geben wird oder nicht.

Der Bebauungsplan „Am Kirchhof“ ist seiner Umsetzung näher gerückt: Nachdem Behörden und Privatpersonen ihre Stellungnahmen abgegeben haben und der Rat diese zur Kenntnis genommen hat, liegt der Plan nun einen Monat zur Einsichtnahme aus.

Die Aufbewahrungskühlvitrine für die Leichenhalle ist defekt, berichtete Bosch. Das Gremium stimmte dem Kauf einer neuen Vitrine zu.