Wer wird den Zuschlag für den Breitbandausbau in der Ortsgemeinde Weilerbach bekommen? Diese Frage ist noch nicht geklärt. Nachdem einer der beiden möglichen Kooperationspartner, Unsere grüne Glasfaser, sein Kommen für die Ratssitzung am Donnerstagabend abgesagt hatte, erläuterte Marco Creutz als Vertreter der Deutschen Glasfaser das Vorgehen, sollte die Unternehmensgruppe den Zuschlag bekommen.

Noch ist es nicht soweit, denn der Weilerbacher Rat vertagte die Entscheidung auf eine der nächsten Sitzungen – und dennoch befindet sich die Deutsche Glasfaser bereits in der Planungsphase für den eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau. „Wir bauen auf eigene Kosten aus“, wies Creutz im Hinblick auf die Kundenakquise hin. Aktuell seien bereits Mitarbeiter in der Gemeinde unterwegs, um Daten von Gebäuden und Wohneinheiten zusammenzutragen. Geplant sei es, jedes Gebäude und jede Wohneinheit mit einem kostenfreien Anschluss zu versorgen, der auf Wunsch bis ins Haus führt.

In einem zweiten Schritt erfolgen die Bauarbeiten. Da sie im Bürgersteigbereich in einer Tiefe von 40 Zentimetern ausgeführt werden, seien sie schneller als der konventionelle Tiefbau, so Creutz. „Wir schaffen 100 bis 120 Meter pro Tag.“ Der Gebäudeanschluss solle minimalinvasiv und unterirdisch erfolgen.

Netzausbau zum Jahresende?

Nach den Ergebnissen der Analyse und der Kooperationsvereinbarung werde mit der Vermarktungsphase begonnen, die mit der Präsenz von Mitarbeitern und Marketingaktionen und letztlich dem Abschluss von Verträgen einhergehe. Als letzter Schritt erfolge die Feinplanung und der Ausbau des Netzes. Creutz ging in der Sitzung davon aus, dass Ende dieses oder zum Beginn des kommenden Jahres damit begonnen werden könne.

Dennis Licht, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, fragte, wie es im März zu den beschädigten Gasleitungen in Landstuhl habe kommen können. Creutz unterstrich, dass immer Leitungspläne angefordert würden, diese aber oft nicht stimmten. Das sei keine Seltenheit und komme immer wieder vor. Um etwaige Schäden abzusichern, habe Weilerbachs Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) eine Bankbürgschaft gefordert. Sollte es bei dieser mindertiefen Verlegung im Zuge einer späteren Straßensanierung zu Folgeschäden kommen, habe der Gesetzgeber festgelegt, dass die Deutsche Glasfaser diese Kosten tragen müsse.

Da nach den gezeigten Plänen die Westpfalzschule, der Samuelshof und das Weilerbacher Wäldchen nicht zum Ausbaugebiet gehören, muss noch abgeklärt werden, ob sie zum Förderprogramm des Kreises gehören und darüber angeschlossen werden können.