Zwischen den beiden Gemeinden Schallodenbach und Mehlbach gibt es für Radler noch keine akzeptable Passage. Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) präsentierte den Ratsmitgliedern Schallodenbachs in ihrer Sitzung am Dienstagabend einen Vorschlag, der Alltagstauglichkeit mit Landschaftsgenuss und Freizeitmöglichkeiten verbinden soll. In der lebhaften Diskussion ergab sich aber noch Klärungsbedarf, sodass noch keine Entscheidung wurde.

Gemeinsam mit den Ortsbürgermeisterinnen von Schallodenbach, Claudia Janovsky (parteilos), und Mehlbach, Gabi Fliege (CDU), plädierte der Chef der Verbandsgemeinde neben zwei anderen Varianten für die Möglichkeit, einen Wirtschaftsweg zu ertüchtigen. Der Vorteil dieser Planungsvariante bestehe darin, dass sich der Weg im Besitz der beiden Ortsgemeinden befinde, die sich die Kosten für das Herrichten teilen könnten. Er führe von Schallodenbach aus zunächst in südwestliche Richtung und biete dann an einem Wegeknoten die Möglichkeit eines Abzweigs nach Hirschhorn. Über Mehlbach sei schließlich Katzweiler zu erreichen.

Westrich betonte, dass dieser Vorschlag nicht isoliert gesehen werden dürfe, sondern – vor allem auch als Teil des Tourismuskonzeptes – einen Lückenschluss darstelle. Schallodenbach liege in der Mitte eines überregional schon bekannten „E-Bike-Radweges“. Dieser führe als Rundweg unter anderem über Olsbrücken, Sulzbachtal und Eulenbis. Westrich erinnerte die Ratsmitglieder daran, dass es darauf ankomme, die Ortschaften in der Region und insbesondere dort auch die Gastronomie nicht veröden zu lassen. Ein Erfolg sei nicht zu garantieren, „aber wir müssen was probieren“. Die Verbandsgemeinde stehe dabei in ständiger Konkurrenz mit den Nachbargemeinden.

Ratsmitglieder wegen unbekannter Kosten zögerlich

Zu den Kosten der Ertüchtigung des Wirtschaftsweges verlautete, dass ein Ausbau mit einer Breite von 2,50 Metern insgesamt mit 213.000 Euro zu Buche schlagen würde. Bei einer möglichen Förderung von 75 Prozent blieben an jeder Ortsgemeinde 53.000 Euro, bei 90-prozentiger Förderung lediglich 21.000 Euro hängen – die Beteiligung der Verbandsgemeinde sei da noch nicht eingerechnet.

Aus den Reihen der Ratsmitglieder kamen Gegenargumente, die zum einen abzielten auf mögliche Interessenskonflikte mit der Landwirtschaft und zum anderen auf den nicht vollkommen geklärten Förderumfang. Außerdem kam noch der Vorschlag ins Spiel, den Radweg parallel zur Straße zwischen den beiden Gemeinden zu planen. Dagegen wurden der fehlende Landschaftsgenuss sowie die lange Planungsdauer beim dann zuständigen Landesbetrieb Mobilität ins Feld geführt. Auf Vorschlag der Ortsbürgermeisterin wurde daraufhin der Verbandsbürgermeister um eine verbindliche Klärung der Förderung gebeten. Die Entscheidung sei auf eine der nächsten Ratssitzungen zu verschieben.

Für Photovoltaik will Gemeinde selbst Fläche suchen

Den Antrag einer Firma aus Fürth zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einem Privatgelände in der Gemarkung Schallodenbach lehnte der Rat auf Vorschlag der Ortschefin einstimmig ab. Zur Begründung führte die Bürgermeisterin an, dass sie keinerlei Informationen über die genaue Planung erhalten habe. Vor allem sei ganz unklar, ob die Gemeinde in irgendeiner Form an den Erträgen beteiligt werden solle oder nicht. Auf Vorschlag des Verbandsbürgermeisters beschloss der Rat zudem, nun eigenständig auf die Suche nach einem geeigneten, etwa zehn Hektar großen Gelände zu gehen. Das habe den Vorteil, dass man das Heft des Handelns in der Hand behalte, eine Win-win-Situation entwickeln könne und zudem die Chance zum Landschaftsschutz bestehe.