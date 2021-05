Arbeiten für rund 400.000 Euro hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Der Spielplatz „Am Dorfgarten“ im Ortsteil Weltersbach wird damit zum Mehrgenerationenplatz umgestaltet und die Porrbacher Straße in Obermohr ausgebaut.

Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) erläuterte, dass ein Mehrgenerationenplatz in Weltersbach im Rahmen der Dorfmoderationen von den Bürgern ins Gespräch gebracht wurde. „Für den dortigen Spielplatz wurde ein Förderantrag im Programm Leader gestellt“, der die Zustimmung des Fördergebers fand und bewilligt wurde, so Huber. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Förderantrag auf 355.000 Euro. 250.000 Euro werden an Zuschüssen erwartet.

Nun habe man die Landschaftsbauarbeiten ausgeschrieben, um die Umgestaltung zum Mehrgenerationenplatz anzugehen. Diese beinhalteten Erdarbeiten, Wegebau, Pflasterarbeiten, Grabenaushub, Pflanzarbeiten, Einbau von Mobiliar, Zaunbauarbeiten, Fundamentierung und Beleuchtung. Zum Preis von 173.892 Euro übernimmt eine Firma aus Steinwenden diese Arbeiten. In der zweiten Juniwoche sollen sie beginnen. Die Beschaffung und Montage der Spielgeräte für die Kinder sowie der Bewegungs- und Sportgeräte für die Erwachsenen erfolge in einer separaten Ausschreibung.

Ausbau nach Pfingsten

Der Ausbau der Porrbacher Straße soll nach Pfingsten beginnen. Hier handele es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme von Orts- , Verbandsgemeinde und den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach. Das wirtschaftlichste Angebot für die gesamten Arbeiten gab eine Firma aus Enkenbach-Alsenborn mit 259.868 Euro ab. Der Anteil des Straßenbaus, für den die Ortsgemeinde Steinwenden zuständig ist, beläuft sich auf 223.578 Euro. Wie die Leiterin der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung, Ulrike Bossung, sagte, sollen die Anwohner vor dem Baubeginn noch über den Ablauf der Maßnahme informiert werden und die jeweiligen Ansprechpartner genannt bekommen.

Auch die Friedhofstraße soll ausgebaut werden. Verschiedene Varianten wurden vom Planungsbüro FMZ aus Karlsruhe vorgestellt. Eingangs betonte Huber, dass alle Verkehrsteilnehmer in der Planung berücksichtigt werden – also auch die Fußgänger. In der Straße gebe es einen hohen Bedarf an Parkflächen, so die Planer. Zwischen 27 und 35 Parkplätzen – je nach Planung – sehen die sie als erforderlich an. Um den Verkehr zu verlangsamen, könnten Verschwenkungen der Fahrbahn und Fahrbahnverengungen eingebaut werden. Zwischen 740.000 Euro und 821.000 Euro soll das Ganze kosten – je nach Ausbauvariante. Während der Diskussion wurde deutlich, dass die Ratsmitglieder viel Wert auf die Verkehrssicherheit legen – insbesondere im Bereich des Kindergartens. Huber schlug vor, dass sich die Fraktionen nun mit den vorgestellten Varianten intern auseinandersetzen. Im Juni soll dann im Gemeinderat die Straßenplanung endgültig beschlossen werden.