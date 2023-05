Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen ausgeglichenen Haushalt und eine freie Finanzspitze präsentierte Trippstadts Ortsbürgermeister Jens Specht (FWG) am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Allerdings wurde der Haushaltsplan noch vor der Coronakrise erstellt. Ob nun tatsächlich die Gewerbesteuereinnahmen am Ende des Jahres noch wie geplant in die Haushaltskasse fließen, bezweifeln FWG, CDU und SPD gleichermaßen, die dennoch einstimmig den Haushalt annahmen.

Einen guten Teil der Einnahmen erzielt die Gemeinde in diesem Jahr auch aus Grundstücksverkäufen. Das wurde von der SPD kritisiert. Der Haushalt sei vornehmlich durch die Erlöse