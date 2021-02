Auch angesichts der schwierigen Situation im kommunalen Etat müsse die Gemeinde ihren Aufgaben nachkommen, stellte Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) in der Ratssitzung per Videokonferenz am Dienstagabend fest. Obwohl der Doppelhaushalt 2021/2022 durchweg Fehlbeträge ausweist, wurde er einstimmig verabschiedet.

„Eine große Haushaltsrede soll heute Abend nicht gehalten werden“, meinte die Ortschefin und präsentierte die Eckdaten des Gemeindebudgets. Der Ergebnishaushalt des laufenden Jahres stecke mit 390.000 Euro im Minus, 2022 seien es 260.000. Die entsprechenden, negativen Werte für den Finanzhaushalt bezifferte sie auf 548.000 beziehungsweise auf 513.000 Euro.

Gemeinde muss Aufgaben erfüllen

„Große Sprünge können wir damit nicht machen.“ Es sei aber nach wie die Aufgabe der Gemeinde, die Spielplätze in Ordnung zu halten, die Straßen instand zu setzen und die kommunalen Einrichtungen zu unterhalten. Überdies gebe es keine Ausgabe, die nicht vorher im Rat mitgeteilt worden sei. Zudem sähen die Zahlen des Finanzhaushalts schlechter aus als sie in Wirklichkeit seien. Die Abrechnung verschiedener Baumaßnahmen an einzelnen Ortsstraßen seien dort noch nicht berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes liege der Verwaltung ein Antrag zur Änderung des dort gültigen Bebauungsplanes vor. Nachdem der Rat im Sommer vergangenen Jahres zu den geplanten Baumaßnahmen bereits sein Einverständnis erklärt hatte und der Antragsteller die Kosten für die Planänderung übernehmen wolle, gab es nun für die Änderung des Bebauungsplanes ein einstimmiges Votum des Rates.