In Eulenbis soll die Sirene im Rahmen des geplanten Ausbaus des Sirenennetzes in der Verbandsgemeinde Weilerbach auf das frühere Milchhäuschen kommen. Dies teilte die Verbandsgemeinde dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit. Der Gemeinderat zeigte sich hiermit jedoch nicht einverstanden. Ulrich Stemler von der FWG-Fraktion war empört, dass der Gemeinderat nicht zuvor gefragt worden war, wo die Sirene aufgestellt werden soll. Er hätte beispielsweise das Bürgerhaus als Standort der neuen Sirene für geeigneter gehalten als das frühere Milchhäuschen.