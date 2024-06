Wo können Photovoltaikanlagen aufgestellt werden und unter welchen Bedingungen? Um diese Frage geht es – grob gesagt – beim Standortkonzept der Verbandsgemeinde zur Steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Diesem hat der Bruchmühlbach-Miesauer Ortsgemeinderat nun grundsätzlich zugestimmt.

Das Standortkonzept der VG Bruchmühlbach-Miesau soll regeln, wo Photovoltaikanlagen (PV) möglich sind, welche Bereiche grundsätzlich freizuhalten sind, welche Anlagendimensionen nicht überschritten werden sollen und welche Abstände die einzelnen Anlagen zueinander einhalten müssen. Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) erläutert, kann die Gemeinde durch ihre Zustimmung die Einrichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen aktiv steuern und damit potenziellen Investoren mit einem konkreten Konzept gegenübertreten.

Viele Anfragen

Tatsächlich gebe es viele Anfragen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem Gebiet der VG Bruchmühlbach-Miesau, berichteten Vertreter des zuständigen Planungsbüros in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. Es gehe dabei insgesamt um etwa 100 Hektar Fläche. Ortsgemeinden, auf deren Gemarkung Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgestellt werden, würden pro Kilowattstunde mit 0,2 Cent am Ertrag beteiligt. Bürgermeister Christian Hirsch (SPD) gab bekannt, dass die VG bestrebt sei, die Kosten für die Erstellung des Konzepts zu übernehmen. Auf die Frage aus der SPD-Fraktion, was geschieht, wenn die Gemeinde nicht mitmacht, antwortete Hirsch, dass die Investoren sich auf die Konzepte beziehen und diese einsehen wollen.

Einstimmig beschloss der Ortsgemeinderat, einen Schutzstreifen zum Siedlungsbereich von 200 Metern festzulegen. Der Abstand zu Aussiedlerhöfen wurde ebenfalls auf 200 Meter festgelegt. Moorflächen werden für PV-Freiflächenanlagen nicht zur Verfügung gestellt. Die maximale Größe einer zusammenhängenden Fläche für eine Anlage legte der Rat auf fünf Hektar fest.