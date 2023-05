Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Eulenbis stimmt einer Trassenführung des Nordpfälzer Höhenradwegs der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zu, die über die Gemarkung Eulenbis führt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Verbandsgemeinde Weilerbach die Verkehrssicherheit und die Haftung übernimmt, so der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig.

Die Kosten für die Beschilderung werde die Verbandsgemeinde Weilerbach übernehmen. Der Radweg wird in Eulenbis über die Eulenkopf- und Friedhofstraße verlaufen, wie Volker