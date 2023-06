Im Zuge der Planung des Radweges zwischen Kaiserslautern und Trippstadt hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Gemeinden Trippstadt und Stelzenberg sowie die Verbandsgemeinde Landstuhl am Abstimmungsverfahren für den Abschnitt zwischen der Kreisgrenze und der Alten Schmelz beteiligt. Das teilte Ortsbürgermeister Jens Specht (FWG) in der Gemeinderatssitzung mit. Gegen den 50 Seiten starken Erläuterungsbericht wurden keine Bedenken geäußert. Man vermisse jedoch die Anbindung von Trippstadt an den Weg, berichtete Jens Specht im Nachgang zur Gemeinderatssitzung. Gerade jetzt wo, viele Radfahrer und auch E-Biker in der Region unterwegs seien, müsse der Weg an Trippstadt angebunden werden, betonte er und will beim LBM die Forderung der Gemeinde vorbringen.