Die Ortsgemeinde Weilerbach stellt einen Bebauungsplan auf, um ein Medizinisches Versorgungszentrum verwirklichen zu können. Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am Mittwochabend in einer Videokonferenz den Aufstellungsbeschluss.

An der Kreuzung der K13 und K25 – südlich von Weilerbach Richtung Rodenbach – ist die Errichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums vorgesehen, erläuterte Ortsbürgermeister Horst