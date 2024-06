Es bleibt dabei: Die Steuerhebesätze werden nicht erhöht. Damit hat der Hauptstuhler Ortsgemeinderat seine bereits im März getroffene Entscheidung erneut bestätigt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde im März ohne Steuererhöhung einstimmig beschlossen. Die Kreisverwaltung hatte danach den vorgelegten Haushalt nicht genehmigt, da der nicht ausgeglichen sei. Sie blieb bei der Forderung, die Steuerhebesätze zu erhöhen. Im Ergebnishaushalt steht ein Fehlbetrag von 407.470 Euro und im Finanzhaushalt in den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 107.700 Euro. Bei der Diskussion in der jüngsten Gemeinderatsitzung ging es weniger um den eigentlichen Haushalt. Die Forderung der Kommunalaufsicht, die Steuern zu erhöhen, stand im Mittelpunkt.

Wie Ortsbürgermeister Gerald Bosch (SPD) sagte, hatte die Kreisverwaltung vor der ersten Vorlage des Haushalts gefordert, die Grundsteuer B auf 750 Prozent zu erhöhen. Jetzt verlangte sie einer Erhöhung auf 602 Prozent. Besagte Steuer liegt momentan bei 485 Prozent und somit bereits über dem Nivellierungssatz des Landes. Bosch schlug vor, den Haushaltsplan mit dem Minus zu belassen und die Steuerhebesätze nicht zu erhöhen – trotz der Beanstandungen der Kreisverwaltung. Er machte jedoch deutlich, dass Hauptstuhl in den nächsten Jahren um eine Anhebung der Steuerhebesätze nicht mehr herumkommen werde.

„Eine Frechheit“

Die CDU nannte die Forderung des Landes und der Kreisverwaltung eine Frechheit. Es gebe Gemeinden in anderen Kreisen, die einen unausgeglichenen Haushalt genehmigt bekommen hätten. Auch die Christdemokraten sprachen sich deutlich gegen eine Steuererhöhung aus.

Der Finanzabteilungsleiter der Verbandsgemeinde Landstuhl erklärte auf Anfrage von Ratsmitgliedern, dass die Kreisverwaltung den Haushaltsplan wieder beanstanden werde. Sie könne die Hebesätze im Rahmen einer Ersatzvornahme erhöhen.

Die Ablehnung der von der Kommunalaufsicht geforderte Steuererhöhung begründete der Gemeinderat so: Der Ortsgemeinderat hofft, dass es zu einem Umdenken im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz kommt, da sich im zweiten Halbjahr 2024 noch mehrere Hundert der insgesamt 2260 Gemeinden in Rheinland-Pfalz in der Interimswirtschaft befinden werden.

Keine Möglichkeiten

Die Gemeinde hat als erhebliche Konsolidierungsmaßnahme den Verkauf des Bürgerhauses veranschlagt, kann jedoch keine Vermessung und kein Wertgutachten in Auftrag geben, da dies in der Interimswirtschaft durch die Kommunalaufsicht untersagt wurde.

Beim Vergleich der Einnahmen durch Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen mit den Ausgaben für Umlagen steht ein Plus von 149.150 Euro. Wenn von diesem Betrag lediglich der Fehlbetrag der Kindertagesstätte als Pflichtaufgabe von 294.620 Euro in Abzug gebracht wird, besteht bereits ein Minus von 145.470 Euro. Der Ortsgemeinde verbleiben somit keine Möglichkeiten, ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungen wahrzunehmen.

Bürgerhaus soll verkauft werden

Hauptstuhl erhält 270.870 Euro weniger Schlüsselzuweisungen A aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Deshalb fordert der Gemeinderat die Kommunalaufsicht auf, den vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsplan für 2024 zu genehmigen. Darüber hinaus bittet er erneut, die Vermessung und das Wertgutachten für das Bürgerhaus beauftragen zu dürfen, sodass das Bürgerhaus zur Haushaltskonsolidierung schnellstmöglich veräußert werden kann.

Der Haushalt wurde bei einer Enthaltung aus der SPD beschlossen. Auch mit einer Enthaltung aus der SPD wurde die Begründung des Neins zur Steuererhöhung beschlossen.