Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der aus Nigeria stammende Pfarrer Patrick Asomugha wurde nach mutmaßlichen Angriffen aus der Pfarrei Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) abgezogen. Der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm, erläutert Redakteurin Gundula Zilm im Gespräch, was er vom Rassismusvorwurf hält, welche Behauptungen Blödsinn sind und was das Bistum hätte anders machen müssen.

Herr Sturm, wann und wie haben Sie erstmals von Problemen in Queidersbach erfahren?

Als die Einbrüche ins Pfarrhaus waren. Da so etwas jedoch nicht so selten ist,