Beim „Großen Preis von Sembach“ rasen zahlreiche umgebaute Rasenmähertraktoren über die Sandpiste. Tausende Zuschauer verfolgen das Spektakel zwischen Rennen und Volksfest.

Das Knattern der Motoren ist am Sonntagnachmittag weit über das Gelände am Ende der Junkersstraße im Sembacher Gewerbegebiet zu hören. In der Luft liegt der Geruch von Benzin und heißem Motoröl. Unterdessen jagen die kleinen, aber leistungsstarken Rennmaschinen Runde um Runde über die Sandpiste. Immer wieder brandet Applaus auf, wenn sich die Fahrer mit ihren Rasentraktoren Rad an Rad durch die Kurven kämpfen. Staub wirbelt auf, Kinder drücken sich an die Absperrungen, und auf den Zuschauerrängen suchen Familien die besten Plätze.

Der „Große Preis von Sembach“ hat sich von einer originellen Idee unter Freunden zu einem Publikumsmagnet entwickelt. Dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr mehrere Tausend Besucher anzog, lag an den nahezu perfekten Bedingungen. Während der Freitag noch als Auftakt diente, sorgten Samstag und Sonntag mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen für ideale Renn- und Ausflugsbedingungen. Entsprechend gut gefüllt waren die Zuschauerbereiche entlang der Strecke sowie das Fahrerlager, in dem sich die Teams auf die nächsten Läufe vorbereiteten.

Veranstaltung wächst seit Jahren kontinuierlich

Dort traf man auch auf Peter Jotter aus dem Raum Bad Dürkheim, der mit Freunden zum ersten Mal nach Sembach gekommen war. Vom Geschehen zeigte er sich beeindruckt: „Wir haben überhaupt nicht erwartet, dass hier so viel los ist. Das ist eine tolle Atmosphäre, und im Fahrerlager kommt man sofort mit den Leuten ins Gespräch.“ Besonders überrascht habe ihn die Anzahl der Besucher. „Dass an einem Sonntagmittag so viele Menschen hierherkommen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.“

Veranstalter des Rennwochenendes war – wie gewohnt – der Verein Rasentrecker Neuhemsbach, dessen Geschichte bis in das Jahr 2003 zurückreicht. Damals entstand die Idee bei einem Stammtischgespräch am Randeckerhof in Neuhemsbach. Aus dem spontanen Einfall, mit Aufsitzrasenmähern Rennen zu fahren, entwickelte sich zunächst der „Große Preis von Neuhemsbach“ und später eine Veranstaltung mit internationaler Beteiligung. Seit dem Umzug ins Sembacher Gewerbegebiet im Jahr 2014 wächst das Rennen kontinuierlich und ist zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender der Region geworden.

Regeln sorgen für Chancengleichheit

In diesem Jahr gingen erneut zahlreiche Fahrer aus mehreren europäischen Ländern an den Start. Gefahren wurde in den Klassen „Superstandard“ und „Prototypen“. Obwohl die Fahrzeuge auf den ersten Blick noch als Rasentraktoren erkennbar sind, werden sie für den Renneinsatz speziell vorbereitet. Ein detailliertes Reglement stellt sicher, dass die Chancengleichheit gewahrt bleibt und vor allem das fahrerische Können über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Genau dieses Können war am Wochenende besonders gefragt. Zwischen den Rennen rückte regelmäßig ein Wasserwagen auf die rund 700 Meter lange Strecke aus, um zu verhindern, dass Zuschauer und Fahrer in dichten Staubwolken verschwinden. Dadurch entstanden jedoch zusätzliche Herausforderungen: Wo eben noch trockener Sand lag, warteten plötzlich rutschige Passagen. Vor allem in den Kurven gerieten die kleinen Rennmaschinen ins Schlingern. Wer die Ideallinie treffen wollte, brauchte Mut, Gefühl am Lenkrad und beim Gasgeben.

Neben den Rennen sorgten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, Livemusik, Fahrzeugpräsentationen und zahlreiche Familienangebote für durchgehenden Betrieb auf dem Gelände.